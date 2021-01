Bem estar: saiba o que pode te ajudar no combate a diabetes e viva melhor

(foto: Freepik)



Ingerir alimentos calóricos e bebida alcóolica em excesso leva você a ficar acima do peso e urinando com frequência. Se essa é a sua rotina, você tem histórico familiar e não faz exercícios físicos, corra para mudar os seus hábitos. Saia desse caminho que às vezes leva à pré-diabetes. E se você não se cuida, vem o risco de ser mais um portador da diabetes 2- tipo mais comum que acomete 90% dos diagnosticados com a doença.

Então reaja e vá ao médico. A fase inicial da diabetes é assintomática. É preciso que a sua nova rotina inclua medidas que façam o seu organismo voltar a ter o controle sobre a quantidade de glicose e a produção de insulina no sangue. Você não quer depender da insulina, não é mesmo?

Certamente o médico vai pedir que você:

volte ao seu peso;

durma melhor;

evite estresse;

controle a pressão arterial;

não fume;

quanto ao álcool, beba com moderação;

balancear a alimentação;

praticar exercícios físicos;

fazer uma dieta rica em verduras, legumes e frutas.





Em suma, ter EQUILÍBRIO em tudo!





E você pode contar com produtos que são histórica e cientificamente eficazes para prevenir a diabetes:





Gymnema Silvestre;

Cravo;

Canela;

Alecrim;

Extrato De Abacate;

Trevo-vermelho;

Feno-grego;

Majerona;

Açafrão-da-terra;

Cromo;

Melão-amargo;

Pterocarpus Marsupium;

Goldenseal;

Aloe Vera;

Esses são alguns dos produtos que você encontra clicando em www.biohigh.com.br para preparar a sua dieta pela internet. Com a Bio High ao alcance das mãos, você vai precisar sair de casa só para fazer os exercícios físicos. Aí está uma maneira saudável, prática e interessante para adoçar a vida longe da diabetes. Viva bem!