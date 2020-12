Mega da Virada: o que fazer com R$300 milhões na conta?

Aposto que você já está sonhando com o prêmio de R$300 milhões da Mega da Virada , não é mesmo? O grande sorteio está mais próximo do que nunca: faltam apenas 3 dias para que algum sortudo leve essa grana toda para casa! As apostas já estão abertas no site do Mega Loterias . Acesse agora mesmo e garanta sua participação no sorteio do ano!





Muitos brasileiros fazem suas apostas com o sonho de se tornarem o próximo milionário do país, mas poucos conseguem imaginar o que representa ter uma quantia tão grande de dinheiro na conta. Por isso, preparamos uma lista com 3 dicas do que fazer com o prêmio. Confira!





1 - Mansão das estrelas



Comprar um imóvel de alto padrão é uma das primeiras coisas que vem à mente. Com o valor da Mega em mãos, é só escolher a mansão que mais gostar e realizar a mudança! Por falar nisso, que tal morar em uma mansão de celebridade? Xuxa, talvez? A rainha dos baixinhos colocou sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, à venda por R$45 milhões. A casa possui cinco suítes espaçosas, lazer completo e um terreno de 2.626m² de área construída.





Mas, caso a mudança de ares esteja em seus planos, você também pode optar por uma lindíssima mansão em Beverly Hills, na Califórnia. Recentemente, a cantora americana Katy Perry anunciou a venda de sua casa de praia pela bagatela de US$8 milhões, cerca de R$45 milhões na cotação atual. A construção original data de 1960, possui cinco suítes e conta com 409m² de área total.





2 - Viagens





Todos os anos, a agência britânica de viagens Hoppa divulga uma lista com os destinos de viagens mais caros e baratos do mundo. Para o ano de 2020, a Ilha de Grande Caimão (Caribe) ficou com a medalha de ouro!





A maior ilha do famoso arquipélago das Caimã abriga resorts incríveis, lindos recifes de corais e águas cristalinas. Para passar férias aqui custam, em média, €506,7 euros por dia para cada pessoa, totalizando cerca de R$3.181,39. Ganhando na Mega, a única coisa com a qual você precisará se preocupar é em fazer suas malas! Partiu!?







3 - Investimentos





Se a ideia de ter uma boa quantidade de dinheiro em conta durante toda a sua vida lhe soa agradável, investir em ações e empresas promissoras é uma boa ideia! A poupança é uma das mais conhecidas porque não demanda um nível de conhecimento sobre economia e finanças tão alto. Mas, caso tenha em mente uma empreitada mais elaborada, a Bolsa de Valores é o lugar certo para fazer o seu dinheiro render ainda mais!









