Pesquisa aponta que brasileiros irão se auto presentear neste Natal

(foto: Pixabay)



Celebrar o Natal em 2020 vai ser um pouco diferente. Isso porque as reuniões e aglomerações devem ser evitadas por causa da pandemia. Essa condição deve dar lugar a videochamadas e ligações. No entanto, todo o amor que faz o clima de final ano ser mágico vai estar presente, mesmo com a distância. Sendo assim, que tal transformar o afeto em um gesto de carinho? Com os presentes da Aubra Joias , isso é perfeitamente possível.

Vale dizer que é interessante você se presentear. Afinal, autocuidado nunca é demais e é uma maneira simbólica de concluir o ano e celebrar as conquistas. De acordo com o levantamento feito nas 27 capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas, 46% dos consumidores devem se auto presentear na data.

E como as joias são sempre um sucesso, investir em uma corrente de ouro branco , por exemplo, pode ser a alternativa ideal para deixar essa data mais marcante. Seja para dar um charme especial a alguém, seja para incrementar o próprio visual, a escolha de elementos memoráveis é sempre o melhor caminho. Afinal, em uma pandemia, boas lembranças são o que fica guardado na memória.

Nesse contexto, a expectativa é de que 72 milhões de pessoas comprem algum presente para elas mesmas neste fim de ano. O indicador aponta um bom resultado para a economia brasileira, já que foi um ano desafiador para lojistas de todo o país. A pesquisa também revela que essas compras prometem injetar cerca de R$ 25 bilhões na economia. Uma dica é escolher lojas confiáveis e com tradição no mercado.