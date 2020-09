Receita Fácil: aprenda a preparar um Carpaccio de Beterraba

(foto: Pixabay)



O carpaccio de beterraba é um prato saboroso que imita os preparos com carne, porém, feito completamente sem ingredientes de origem animal. É uma opção leve e saborosa que pode ajudar inclusive pessoas que não tenham gosto por esse tubérculo. Isso porque a absorção do tempero é tão boa que a beterraba ganha um sabor marcante e delicioso.





O seu preparo também é simples e prático, o que com certeza é um atrativo para quem quer se deliciar com um carpaccio de beterraba. Veja o passo a passo a seguir.





Esse é o tipo de receita simples que pode ser preparado por qualquer pessoa. Mesmo que você não tenha grandes habilidades culinárias não terá qualquer dificuldade em preparar esse prato. O carpaccio de beterraba é saboroso e leve.





Como ele é servido especialmente frio, é também muito indicado para as estações mais quentes do ano. O segredo para que essa receita fique excelente é cortar muito bem as rodelas de beterraba. Para que o carpaccio fique saboroso elas precisam ter uma espessura muito fina.





Ingredientes:





2 beterrabas grandes cozidas;

Salada de folhas de sua preferência (rúcula, agrião etc);

1 limão;

100g de queijo feta;

Azeite a gosto;

Pimenta do reino a gosto;

Sal a gosto.





Modo de preparo:





Escorra muito bem as beterrabas depois de cozinhar em água e sal;.

Leve para uma tábua e corte em rodelas muito finas. Use uma boa faca para conseguir a espessura adequada;

Disponha as rodelas em um prato grande, de modo que fiquem não muito sobrepostas;

Esprema o limão sobre elas, fazendo com que todas as rodelas recebam o suco;

Esfarele o queijo feta por cima e decore com uma folha de coentro. Você ainda pode adicionar um pouco de castanha-do-pará salpicada por cima das beterrabas;

Sirva o seu carpaccio de beterraba ainda fresco.





Receita Fácil

Para mais receitas iguais a esta acesse o portal Receita Fácil , blog completo de receitas fáceis diárias. O Receita Fácil é um blog de receitas do Brasil, focado em ensinar receitas de uma maneira muito simples, com ingredientes e modo de preparo fáceis e de um jeito popular.





No site Receita Fácil tem receitas desde receitas de bolo, receitas de sobremesas até receitas salgadas muito bem detalhados no passo a passo de "como fazer". Super prático pra quem quer descobrir o que fazer com o que tem na geladeira.





Sempre atenciosos em tirar dúvidas e interagir com quem lhes acompanha, desde o mais inexperiente até quem já sabe cozinhar. O site partilha a sua paixão e conhecimento sobre ingredientes, nutrição e alimentos, com ideias e receitas deliciosas para todos.