Com inscrições abertas, Transpetro retifica edital; confira o que mudou

567

(foto: Transpetro/Divulgação)



De acordo com o documento, foram alterados os locais de aplicação da prova da seleção que antes eram apenas na cidade específica da vaga ofertada. Agora, o candidato poderá fazer a prova em qualquer uma das capitais do estado onde há vagas, são elas: Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Rio Grande/RS, além dos municípios de Niterói/RJ e Santos/SP.

"Caso o candidato já tenha realizado a inscrição, poderá alterar a mesma acessando o formulário de inscrição e optar por uma das cidades constantes do Anexo II para a realização da prova. Caso não seja realizada essa indicação pelo candidato até 30 de outubro de 2023, será mantida para realização da prova a cidade selecionada no ato da inscrição", assegura o edital de retificação.

Além dessa mudança, também foi reaberto o período de solicitação de insenção da taxa de inscrição que ficará aberto até a 22 de outubro na página oficial do processo seletivo.

Inscrições abertas!

O edital oferta mais de 1 mil vagas, de preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva, em diversas áreas de atuação. As oportunidades são para ensino médio e superior.

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o certame está com as inscrições abertas no site da banca, que podem ser feitas até 30 de outubro. As taxas de inscrição custam R$ 70, para ensino médio, e R$ 100, para ensino superior.

O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas, provas discursivas e prova de capacitação física. Cada fase acontecerá de maneira diferente para cada edital, da seguinte maneira:

Edital 1: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Edital 2: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e provas discursivas;

Edital 3: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e exame de capacitação física.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 12.731,70, a depender da carreira escolhida.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco