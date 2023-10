Transpetro retifica editais de concurso com mais de 1 mil vagas; confira

Marcelo Camargo/Agência Brasil (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foram retificados os editais do concurso público da Transpetro . As mudanças, que estão disponíveis no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2/10), são referentes ao cronograma, a ordem dos cargos e no conteúdo programático. Clique aqui e confira!