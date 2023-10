Concurso Censipam: órgão abre inscrições nesta segunda; há vagas para o DF

Ministério da Defesa/Divulgação (foto: Ministério da Defesa/Divulgação)

Estão abertas as inscrições do concurso público do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) . Os interessados podem se candidatar por meio do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , até 2 de novembro, ao custo de R$ 85.