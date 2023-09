Dois orgãos confirmam adesão ao Concurso Nacional Unificado; confira

567

Mais dois órgãos públicos irão aderir ao Concurso Nacional Unificado . Na terça-feira (26/9), a Agência Nacional de Saúde (ANS) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforça Agrária (Incra) confirmaram a adesão.

Com isso, mais 777 oportunidades serão abertas no certame. Desse quantitativo, 742 são do Incra, todas de nível superior, e 35 da ANS, destinadas a carreira de especialista em regulação.





Por outro lado, A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não irá participar. O órgão enviou um ofício à ministra do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, informando a decisão.





O prazo para que os órgãos se manifestem a respeito da participação no Concurso Unificado termina nesta sexta-feira (29/9), conforme cronograma estipulado pelo governo federal.