Sine-MG: mais de 14 mil vagas são ofertadas; saiba quais e como participar

A função que mais possui vagas de emprego em Minas é a de operador de telemarketing ativo e receptivo, com 1.104 vagas (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Os postos do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais (Sine-MG) estão com mais de 14 mil vagas de trabalho disponíveis nesta segunda-feira (25/9). Os postos do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais (Sine-MG) estão com mais de 14 mil vagas de trabalho disponíveis nesta segunda-feira (25/9).





Segundo consta no Painel de Informações administrado pela Sedese (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais), são ofertadas 14.250 oportunidades de emprego, sendo 320 delas para pessoas com deficiência (PcD).









Ocupações de atendente de lojas e mercados têm 707 vagas e motorista de caminhão, 470. Entre as unidades do Sine-MG, a de Uberlândia é a que lidera com o maior número de vagas disponíveis, 3.361 oportunidades.





Leia também: Trainee e Estágio da Ambev: prazo para inscrição entra na reta final Na sequência, vem o Sine Pedro Leopoldo (1.301), BH Central de Vagas (1.075), e Sine Araxá (796). Para ter acesso às vagas, os interessados podem acessar o Portal Emprega Brasil ou se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS.