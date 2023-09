Conselho Regional de Biologia da 5ª Região publica edital de novo concurso

567

A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha e cada questão conterá cinco alternativas (A, B, C, D e E), dentre as quais apenas uma estará correta. A aplicação do exame está prevista para 3 de dezembro, na cidade de Recife.



O valor da remuneração é de R$ 1.629,93 para jornada de trabalho semanal de 24 horas. Os candidatos nomeados serão lotados em Recife (PE).



O período de inscrições já está aberto e segue até 23 de outubro. Interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Darwin, banca organizadora do certame . O valor da taxa de inscrição é de R$ 85.

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região publicou, na quinta-feira (21/9), o edital de abertura do concurso público com 13 vagas para o cargo de e agente fiscal. Do total de vagas, uma é imediata e 12 são para formação de cadastro reserva.Como requisito o certame exige: ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação regular com,