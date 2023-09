TST lança concurso com 290 vagas para Brasília

567

(foto: Reprodução/TST)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) lançou, nesta sexta-feira (22/9), o concurso público para analista e técnico judiciário, todas as vagas de nível superior. O valor da remuneração é de R$ 13.202,62 e R$ 8.046,84, respectivamente.



O certame ofertará 290 vagas para Brasília, sendo:

30 para analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: medicina clínica médica;

10 para analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: engenharia mecânica;

250 para técnico judiciário – área de apoio especializado – especialidade: programação.

Leia aqui o edital completo!



A seleção compreenderá as seguintes fases: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.



Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca orgnanizadora, o Cebraspe , no período de 2 a 27 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 85 para técnico e R$ 130 para os cargos de analista.

As provas objetivas valerão 60 pontos. As questões do exame serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta.



No caso da prova objetiva, o candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, um texto dissertativo.

Ambas as etapas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de confirmação da autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas em Brasília. A aplicação das provas está marcada para 21 de janeiro de 2024.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer