Serpro divulga resultado da prova de conhecimentos aplicados de concurso público

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) divulgou o resultado provisório da prova de conhecimentos aplicados, referente ao concurso público destinado ao preenchimento de vagas na carreira de analista, na especialização de tecnologia.





No documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (19/9), estão disponíveis os nomes dos candidatos em ordem alfabética e a nota provisória obtida na etapa.

O edital do Serpro ofertou 602 vagas imediatas, mais as chances para formação de cadastro reserva, para a carreira de analista de tecnologia. As chances são para lotação nas seguintes localidades: Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo.





Os aprovados e nomeados receberão o salário de R$ 9.025,73 - composto pelo salário nominal de R$ 7.848,46, mais a gratificação de R$ 1.177,27 - para cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos também receberão os seguintes benefícios:





a) auxílio-creche, no valor de R$ 453,25;





b) auxílio-transporte, de acordo com a legislação vigente;





c) auxílio a filho com deficiência, no valor de R$ 1.362,91;





d) plano de saúde;

e) plano odontológico;





f) plano de previdência complementar;





g) participação nos lucros e resultados;





h) acesso a ações de educação corporativa (cursos e eventos) internas e externas e incentivo a programas de pós-graduação e idiomas;





i) possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;





j) possibilidade de percepção de gratificação de natureza técnica equivalente à complexidade dos projetos desenvolvidos.





A carreira exige apresentação de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de tecnologia, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo MEC, acrescido de curso de pós-graduação na área de tecnologia, com carga horária mínima de 360 horas, fornecido por instituição credenciada pelo MEC.