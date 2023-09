TCDF retifica cronograma do concurso para analista e auditor

567

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. O exame será composto por 150 questões, que deverão ser respondidas com "certo" e "errado". A distribuição das questões acontecerá da seguinte maneira:

Conhecimentos básicos: 35 questões;

Conhecimentos específicos I: 45 questões; e

Conhecimentos específicos II: 70 questões.

A prova discursiva valerá 50 pontos para a carreira de analista administrativo de controle externo e 60 pontos para os demais cargos.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) retificou o cronograma do concurso para a carreira de analista administrativo de controle externo e cargos de auditor de controle externo . As alterações são a respeito do cargo de auditor de controle externo – área especializada – especialidade tecnologia da informação – orientação sistemas de TI.De acordo com o edital de retificação , publicado na edição desta quarta-feira (13/9) do Diário Oficial do DF, na página 125, as provas objetiva e discursiva está marcada para 17 de dezembro no turno matutino e vespertino, respectivamente.Já a consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas ficará disponibilizada no período entre 19 a 26 de dezembro.Ao todo, foram abertas 23 vagas. As inscrições iniciarão em 20 de setembro e poderão ser feitas até 10 de outubro, por meio do site da banca examinadora. A taxa de inscrição é de R$ 120, para analista, e R$ 158, para auditor.