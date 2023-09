Concurso Polícia Civil SP: edital para delegado é retificado

567

(foto: Freepik/Divulgação)

O edital de abertura do concurso público da Polícia Civil de São Paulo que oferta 552 vagas para delegado, cujo salário é a partir de R$ 15.037, passou por um retificação. As mudanças foram publicadas, por meio de um comunicado, na página oficial do certame. De acordo com o documento , foi retificado o Capítulo IV – das condições de provimento que passsa a contar com a seguinte redação:



"A exigência de tempo de atividade jurídica será dispensada para os que contarem com, no mínimo, dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil, comprovados na data posse, nos termos do artigo 4º, inciso II, parte final, da Lei Complementar nº 1.152/2011".

Outra mudança no edital se refere ao item que trata do passo a passo das inscrições. Foi acrescentado o seguinte subitem: "optar onde deseja realizar a prova preambular (objetiva) e escrita".

O período de inscrições já está aberto. Candidatos podem se inscrever por meio do site da banca orgnaizadora, a Fundação Vunesp, até 10 de outubro. O valor da taxa de inscrições é de R$ 113,06.



Por fim, também foi acrescentado os municípios paulistanos onde serão aplicados a prova preambular (objetivas). São eles: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.



O exame preambular, de caráter eliminatório e classificatório, será composto de 80 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. A aplicação da prova está marcada para 3 de dezembro.



A corporação lançou outras seleções conjuntamente com esse certame, no qual as inscrições também estão abertas. Os outros concursos somam mais 2.948 e são destinados para os seguintes cargos:

1250 vagas para invertigador, valor do salário é a partir de R$ 5.879

249 vagas para perito criminal, a remuneração é a partir de R$ 12.954

1.333 vagas para escrivão, valor do salário é a partir de R$ 5.879

116 vagas para médico legista, o valor dos ganhos mensais é partir de R$ 12.954

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza