Evento gratuito vai impulsionar a carreira de mulheres com deficiência

O Brasil tem cerca de 18,6 milhões de pessoas acima dos dois anos de idade com deficiência, segundo a Pnad Contínua 2022 divulgada pelo IBGE. O levantamento demonstrou que pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda no país. O nível de ocupação das pessoas com deficiência foi de 26,6%, menos da metade do percentual encontrado para as pessoas sem deficiência (60,7%).





A taxa de participação na força de trabalho das pessoas sem deficiência foi de 66,4%, enquanto entre as pessoas com deficiência essa taxa era de apenas 29,2%. A desigualdade persiste mesmo entre as pessoas com nível superior: nesse caso, a taxa de participação foi de 54,7% para pessoas com deficiência e 84,2% para as sem deficiência.





A empregabilidade feminina enfrenta desafios ainda maiores nesse contexto. Segundo a Pnad Contínua, a taxa de desemprego no segundo trimestre deste ano entre as mulheres ficou em 9,6%.





Com o objetivo de ajudar a transformar este cenário, a Plure, único portal de vagas de trabalho no Brasil com foco em mulheres plurais, está com as inscrições abertas para o programa Fridas, evento de empregabilidade para mulheres com deficiência. “Este é um programa para mulheres com deficiência, com o objetivo de prepará-las para o mercado de trabalho ensinando soft-skills essenciais para crescerem na carreira”, explica Jhenyffer Coutinho, CEO da Plure. “Fortalecemos a empregabilidade das candidatas para que organizações preencham suas vagas afirmativas com agilidade”.





O Fridas acontecerá no dia 21 de setembro de 2023, exclusivamente para mulheres com deficiência em busca de recolocação profissional, e terá 500 vagas disponíveis. Inscrições pelo link. “Todo programa da Plure possui o nome de uma mulher forte e relevante para o recorte trabalhado. Essa é uma forma de evidenciarmos o talento e abandonarmos estigmas. Para nossa edição para PcDs, escolhemos Frida Kahlo, pintora mexicana que nunca escondeu sua deficiência em seus trabalhos”, destaca Coutinho.

Empresas e profissionais são beneficiadas

Além de auxiliar no reposicionamento profissional de mulheres PcDs no mercado de trabalho, a iniciativa também tem como objetivo auxiliar as empresas nos desafios da Diversidade e Inclusão. “O evento é uma oportunidade para as companhias que desejam ser mais diversas e inclusivas.





Mesmo com a determinação pela lei 8213/91, que diz que uma empresa que tenha mais de 100 funcionários deve ter uma porcentagem de vagas fixas para as PcDs, ainda existem obstáculos para as contratações, como desinformação e até mesmo o preconceito. Através do programa, queremos auxiliar as companhias a terem quadros mais diversos e inclusivos, o que é benéfico para a economia e para a sociedade”, aponta a CEO da Plure.





A Plure emprega, em média, 4 mulheres por dia e já impactou mais de 50 grandes companhias - incluindo players como Heineken, Samarco, Volvo, Ambev e PAM Saint-Gobain - oferecendo soluções em employer branding, atração e retenção de talentos. Além disso, mais de 6.000 empresas são assinantes do conteúdo da plataforma sobre D&I, equidade de gênero, employer branding, contratação e cultura. Os contratantes podem utilizar filtros específicos para perfis de mulheres LGBTI+, PCDs, 50, negras, mães, e também por tempo de experiência - júnior, plena ou sênior.





“O resultado do nosso trabalho é realmente positivo para as empresas. A partir do momento em que as vagas são abertas e disponibilizadas em nossa plataforma, 99% delas são preenchidas em até 21 dias. Economizamos 60h por vaga do RH, além de gerar mais de R$ 150.000 em mídia para a marca empregadora. Soma-se a isso a nossa metodologia única de capacitação de mulheres, garantindo uma real cultura de diversidade nas corporações.” conclui Coutinho.





Fridas 2023 - Empregabilidade para mulheres com deficiência

Data: 21 de setembro de 2023

Inscrições gratuitas pelo link: https://lp.secandidatemulher.com.br/lista-de-espera