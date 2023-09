IBGE lança processo seletivo com 120 vagas temporárias

567

(foto: Divulgação/Hugo de Paula - IBGE)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitica (IBGE) lançou, nesta segunda-feira (4/9), processo seletivo simplificado com 20 vagas temporárias para a função de codificador censitário. Os aprovados serão lotados no município do Rio de Janeiro (RJ). O edital reserva 5% das vagas para candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros. Confira aqui o edital de abertura!

O salário é de R$ 1.308, além de benefícios, para carga horária de 30 horas semanais. Os contratos terão vigência de 30 dias, com possibilidade de ser sucessivamente prorrogados. Segundo o instituto, a previsão é de que o "trabalho está previsto para durar oito meses e terá início em 2024".





A seleção será por prova objetiva composta de 60 questões de múltipla escolha. A aplicação do exame está prevista para 29 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro. O nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo.

Interessados já podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Idecan , até 28 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 20.







*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco