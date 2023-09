Concurso Nacional Unificado: governo faz live para tirar dúvidas dos candidatos

567

Esther Dweck, ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos do Brasil (foto: MGI/Divulgação)



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realizou, nesta sexta-feira (1º/9), uma live para tirar dúvidas a respeito da realização do Concurso Nacional Unificado. A transmissão foi feita pelo canal oficial do Ministério , no YouTube.

O secretário de gestão de pessoas do MGI, José Celso Pereira, e a diretora de provimento e movimentação de pessoal do MGI, Maria Aparecida Chagas Pereira, responderam as dúvidas dos internautas.





Em relação ao quantitativo de vagas destinadas aos candidatos negros e pessoas com deficiência, Maria Aparecida esclareceu que o certame ofertará 20% das vagas para negros e 5% para PcD.





Já em relação as etapas do concurso, os participantes serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Quanto às etapas de prova de títulos e curso de formação, cada órgão optará por realizar as fases, caso surja necessidade.





"Depois de computadas as notas dessa prova é que se aplica sobre as notas as pontuações específicas de cada órgão ou carreira que quiserem agregar em termos de títulação acadêmica ou tempo de experiência", afirma José Celso.





Os órgãos deverão participar do exame por livre adesão. A previsão é de que o edital seja publicado até dezembro deste ano. As provas ocorrerão simultaneamente em todas as capitais e cidades médias e grandes do país.





Na próxima semana, o MGI fará mais uma rodada de reuniões com os órgãos públicos, para alinhar a adesão ao Concurso Unificado.

Vantagens do Concurso Unificado

Na transmissão, os membros do MGI ressaltaram as principais vantagens da realização do Concurso Unificado. Entre os pontos positivos apontados pelo órgãos estão a acessibilidade, permitindo que cada candidato pague somente uma inscrição.





Sobre a área de atuação, os blocos temáticos conterão os órgãos e carreiras de aptidões similares. O certame também vai ampliar a escolha vocacional e perfil profissional dos candidatos.





As provas serão aplicadas em um único dia, divididas em dois momentos: provas objetivas, com matriz curricular comum a todos os candidatos, e provas objetivas específicas e dissertativas por áreas de atuação governamental.

Cronograma previsto

Dezembro de 2023: publicação do edital;

25 de fevereiro ou março de 2024: provas da 1ª fase;

Abril de 2024: resultados gerais da 1ª fase;

Junho/julho de 2024: início dos cursos de formação;

Julho/agosto de 2024: início dos processos de alocação e ambientação dos servidores.

O Ministério da Gestão esclarece que as datas divulgadas não são definitivas, sendo assim, ainda podem ser alteradas.