Secretária de Saúde do DF remarca aplicação da prova para agentes

O documento, publicado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira a partir da página 58 , também reduz para metade, ou seja, de 60 para 30, o número de de questões da parte de conhecimentos específicos do cargo de agente comunitário de saúde (ACS).Segundo o edital, os candidatos com inscrições realizadas e pagas que desejar desistir do certame poderão solicitar a devolucão da taxa, no prazo entre 29 de agosto a 04 de setembro. Para tanto, o canditado deverá um encaminhar solicitação para o e-mail: devolucoes.avas_acs@funatec.org.br com o assunto “Devolução do Valor de Inscrição – Carreiras Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF” e com os seguintes dados: