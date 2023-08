Câmara dos Deputados abre inscrições para concurso com 140 vagas

567

Técnica legislativa;

Técnico em material e patrimônio;

Contador;

Informática legislativa;

Consultoria legislativa;

Consultoria de orçamento e fiscalização financeira;

Assistente social;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Médico - medicina de emergência;

Médico - cardiologia;

Médico - auditoria médica;

Médico - psiquiatria;

Médico - medicina do trabalho;

Médico - ortopedia e traumatologia.

Etapas

A seleção será composta pelas etapas de prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), prova discursiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos, somente para consultores e médicos (de caráter classificatório).









De acordo com o edital, a aplicação desses exames estão previstas para as seguintes datas:

3 de dezembro: provas objetiva e discursiva para as seguintes especialidades: contador, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico. Também provas objetivas para consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira.

10 de dezembro: provas objetivas e discursiva para a especialidade técnica legislativa, além da aplicação da prova discursiva para consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins Os exames serão aplicados em todas as capitais do país. As demais fases do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, ocorrem apenas em Brasília.

Atenção concurseiros! O período de inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados abre nesta segunda-feira (28/8) a partir das 16h. Para participar da seleção, é necessário ter concluído curso de nível superior.Os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV) , até 4 de outubro. O valor da taxa varia de acordo com a carreira escolhida, de R$ 95 a R$ 120.O certame oferta 140 vagas imediatas, além de cadastro reserva (609 vagas) para a carreira de analista legislativo. As oportunidades são distribuídas para as seguintes especialidades: