Concurso PCDF: candidatos participarão de cerimônia de formatura nesta sexta

567

Evento marca o encerramento do curso de formação profissional do certame (foto: PCDF/Divulgação)

A cerimônia será realizada às 9h, no Hípica Hall. Os candidatos deverão comparecer ao local às 7h30, devidamente uniformizados, sem mochila e sem acessórios no cinto.









comunicado , publicado no site do Cebraspe , banca organizadora da seleção, também indica que os participantes levem uma garrafa de água para próprio consumo. A corporação também informa que não haverá estacionamento interno para alunos e que a lista de presença deverá ser assinada no local.

A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1,8 mil vagas, sendo 600 para preenchimento imediato, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.

Atraso no concurso





A seleção teve, inicialmente, o cronograma atrasado devido à pandemia da covid-19. As provas, previstas para serem aplicadas em outubro de 2020, só ocorreram em 22 de agosto de 2021.

O concurso foi, novamente, suspenso em dezembro de 2021. A decisão partiu da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF e teve como base um pedido de oito candidatos que concorrem ao cargo de agente, nas vagas reservadas para negros e pardos.

Os candidatos aprovados no curso de formação profissional , do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), vão participar de uma cerimônia de formatura, nesta sexta-feira (24/8), em Brasília. O evento marca o fim da etapa.