Concurso do TCDF: edital é retificado; confira as mudanças

(foto: TCDF/Divulgação)

O edital do concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) foi retificado, nesta quinta-feira (24/8). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do DF . A principal alteração foi na especialidade da carreira de analista administrativo de controle externo, que agora conta com a seguinte denominação: analista administrativo de controle externo - área de gestão - especialidade serviços técnicos e administrativos.