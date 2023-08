Secretaria de Educação do DF define banca de seleção para professores

567

André Amendoeira, Ascom/SEEDF (foto: André Amendoeira, Ascom/SEEDF)



A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) definiu a banca organizadora de seu novo processo seletivo, destinado à formação de banco de professores substitutos, para contratação temporária.





De acordo com a dispensa de licitação, publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (24/8), a seleção será organizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).





O processo seletivo foi autorizado em julho deste ano, por meio de portaria. Segundo o documento, a contratação será para o ano letivo de 2024, podendo ser prorrogado para 2025.

"A contratação estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício, devendo existir adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias", informa um trecho do documento.





A portaria não informa a quantidade de vagas que serão ofertadas. No entanto, está previsto no texto final do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024 a autorização de 3 mil cargos para realização e nomeação em seleção para professor substituto.





O último processo seletivo simplificado para educadores foi publicado em 2022 e foi destinado para complementar o banco de reservas da pasta. A seleção foi mediante a avaliação de títulos e experiência profissional.