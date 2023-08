SP Regula lança concurso com 150 vagas para cargos de nível médio a superior

567

Período de inscrições será aberto na próxima terça-feira (22/8). O certame oferta vagas para cargos de nível médio e superior (foto: Freepik/Divulgação)

Há chances para técnico em fiscalização de serviços públicos (nível médio) e analista de regulação de serviços públicos (nível superior) em diversas áreas, sendo elas: administrativo, tecnologia da informação, direito, meio ambiente, infraestrutura, econômico - financeira. Além de chances para o cargo de fiscal de serviços públicos (nível superior).

O certame é composto por prova objetiva (para todos os cargos), além das provas dissertativas (redação e estudo de caso); e prova de títulos, apenas para as funções que exigem ensino superior. O exame objetivo será composto por questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e sua aplicação está prevista para 29 de outubro.

Interessados poderão se increver por meio do site da banca organizadora, a fundação Vunesp, no período entre 22 de agosto e 20 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 67 para o cargo de técnico e R$ 118 para as demais funções.

O prazo de validade do concurso será de um ano, prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do certame a critério da Administração.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer