MPSP lança concurso para analista com salário de R$17,9 mil

Novo certame oferta 6 vagas para cargo de nível superior, além de formação de cadastro reserva. (foto: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO)

O cargo exige ensino superior, experiência profissional: mínima de três anos e registro profissional no órgão de classe competente. A remuneração inicial é composta pelo salário básico do cargo e pela Gratificação de Promotoria – GP, acrescidos das vantagens pecuniárias de caráter geral, estabelecidos nos arts. 19 a 23-C da Lei Complementar Estadual nº 1.118, de 01 de junho de 2010, e alterações posteriores. Totalizando R$ 16.712,41, além de benefícios.



O certame será composto por prova objetiva e prova discursiva. O exame objetivo 60 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, das quais apenas uma deve ser assinalada. Já a prova discursiva consistirá em um estudo de caso. A aplicação dos exames está prevista para 29 de outubro.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer A inscrição para este concurso deverá ser realizada, exclusivamente, no página oficial do certame , no periodo entre 18 de agosto e 15 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 190.