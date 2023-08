PMDF convoca candidatos para prova prática; confira lista de aprovados

567

A corporação também convocou os aprovados, para a prova prática de música. O exame será realizado em 27 de agosto e será dividido em duas fases, sendo elas: Primeira fase: orquestração para banda sinfônica, de um trecho de uma obra escrita para piano, valendo dois pontos.

Segunda Fase: regência de uma obra para banda sinfônica, a critério do candidato, e a regência de uma obra de confronto, a critério da Comissão Examinadora (execução obrigatória); valendo oito pontos. Saiba mais! A seleção é regida pelo edital nº 67/2022-DGP/PMDF e oferta uma vaga para 2º tenente músico.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins Segundo o edital, ficou mantido o resultado divulgado em 21 de julho . Ainda de acordo com o documento, o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da prova de redação na página oficial do certame durante o prazo de dez dias.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou o resultado pós recurso da prova de redação do processo de seleção de candidatos para ingresso no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos. O resultado foi publicado no Diário Oficial do DF nesta terça-feira (15/8).