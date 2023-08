Concurso do Ibama: decreto autoriza nomeação de 257 candidatos aprovados

567

O documento contempla os candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas que estava originalmente previsto no edital. As nomeações contemplam as seguintes carreiras:

Analista administrativo - 24 candidatos;

Analista ambiental - 100 candidatos; e

Técnico ambiental - 133 candidatos.

aval para as nomeações foi dado no mês passado, pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Na ocasião, ela também autorizou nomeações para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e para Agência Nacional de Mineração (ANM).

Lula confirma necessidade de novo concurso





Durante o programa Conversa com o Presidente, no dia 8 deste mês, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comentou sobre a necessidade da realização de um novo concurso para o Ibama

"Só o Ibama tinha 1.700 pessoas quando eu era presidente da República. Quando nós voltamos, tinham 700 pessoas. Não tem capacidade de fiscalização. Então, nós precisamos ter consciência de que não é gasto, nós precisamos fazer concurso", ressaltou o chefe do Executivo.





Esta não foi a primeira vez que o petista comentou sobre a necessidade de aumentar o quadro de pessoal do Instituto. Em julho, Lula usou as redes sociais para falar sobre a importância da preservação do meio ambiente.





"Vamos abrir mais vagas no Ibama, porque a atuação na área cresceu. Estamos trabalhando muito. O maior patrimônio que o Brasil tem é nossa floresta de pé. Não podemos achar que desmatando o meio ambiente a gente vai ganhar", escreveu.





No mesmo mês, a ministra Esther Dweck, garantiu a publicação de um novo certame para o Ibama em breve. De acordo com a ministra, o presidente Lula, na ligação que fez a ela durante a coletiva em que anunciou a abertura de 4.436 vagas para concursos, reclamou que o Ibama não tinha sido incluído no primeiro pacote de autorizações em 2023.

Último concurso

O edital do último concurso do Ibama foi publicado no fim de 2021. Na época, foram ofertadas 568 vagas imediatas, sendo 432 para o cargo de técnico ambiental, 96 para analista ambiental e 40 para analista administrativo. As oportunidades foram distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.





Os aprovados para a carreira de técnico recebem a remuneração inicial de R$ 4.063,34. Já os analistas ambientais e administrativos, carreiras que exigem nível superior completo, recebem iniciais de R$ 8.547,64. As vagas de ambas as carreiras foram destinadas somente para o DF.