PF divulga nomes dos candidatos aptos na avaliação psicológica

(foto: IBGE/Divulgação)



Polícia Federal (PF) publicou o resultado provisório na avaliação psicológica dos candidatos matriculados no curso de formação profissional. A fase é do concurso público destinado aos cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista.





No documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU) , da última sexta-feira (11/8), contém a relação dos candidatos aptos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Os candidatos considerados inaptos poderão conhecer as razões no dia 20 de agosto, em local e horário a serem informados por meio de notificação pessoal e por e-mail. A sessão de conhecimento das razões da inaptidão é um procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo designado pelo Cebraspe, banca organizadora, explica ao candidato o resultado e esclarece as eventuais dúvidas.





Durante a sessão de conhecimento, o candidato recebe um laudo psicológico acerca de sua inaptidão. O documento apresentará o resultado do candidato em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo a indicação de todos os instrumentos aplicados, os critérios de avaliação utilizados em cada teste e o critério final para considerar o candidato apto na avaliação psicológica.





O laudo também explicará a definição das características avaliadas no laudo nas quais o candidato não obteve adequação, bem como os seus resultados por extenso. O candidato poderá contratar um psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP) para acompanhá-lo na sessão.





O candidato poderá interpor recurso contra o resultado das 10h do dia 21 de agosto às 18h do dia 22 de agosto, no site do Cebraspe. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.









O concurso da PF foi realizado em 2021 e ofertou 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora.

Os aprovados receberão o salário inicial entre R$ 12.522,50 e R$ 23.692,74, a depender do cargo escolhido. As carreiras exigem nível superior em qualquer área de formação, com exceção do posto de delegado, que exige graduação específica em direito. O edital com o resultado final na avaliação psicológica dos candidatos matriculados no CFP será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no site da banca na data provável de 4 de setembro.