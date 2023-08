DPE-AM lança concurso público com salários de R$ 6,8 mil

567

O certame constará das seguintes provas: objetiva e discursiva (apenas para o cargo de analista e consiste em um estudo de caso) (foto: Evandro Seixas/DPE-AM)

A seleção terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da DPE-AM.



A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) publicou na quinta-feira (10/8) o edital de abertura do concurso público para provimento de três vagas para cargos do quadro de servidores auxiliares do orgão. Há vagas para: analista jurídico de defensoria – especialidade: ciências jurídicas e assistente técnico de defensoria – especialidade: assistente técnico administrativo.O certame constará das seguintes provas: objetiva e discursiva (apenas para o cargo de analista e consiste em um estudo de caso). O exame objetivo o de questões objetivas de múltipla escolha (com cinco alternativas cada questão), de caráter habilitatório e classificatório. A aplicação das provas está prevista para 22 de outubro e será realizada nas cidades de Manaus e Humaitá, no estado do Amazonas.O período de inscrições será aberto na segunda-feira (14/8). Para o cargo de analista, será exigido que o candidato seja graduado em direito ou ciências jurídicas e valor da remuneração é de R$ 6.883,29. Já o cargo de assistente é de nível médio e a remuneração é de R$ 4.051,91. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca examinadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC) até 6 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 (para analista) e R$ 90 (para assistente).Será disponibilizado na sede administrativa da DPE-AM, localizada na avenida André Araújo, 679, Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus, um posto de inscrição com acesso à internet.