TJDFT divulga resultado provisório da prova escrita; saiba como acessar

Os candidatos também podem acessar, por meio do site oficial do certame, a vista da prova mediante consulta, incluindo a prova do tipo utilizado pelo candidato, o espelho de correção e o caderno de texto definitivo. Os recursos poderão ser interpostos entre 15 e 16 de agosto, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Está prevista para 6 de setembro a publicação do edital com o resultado final dessa etapa, que também trará a convocação para a terceira etapa (inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico).





O documento também abrirá o prazo para o envio da documentação referente à avaliação de títulos, para todos os candidatos, e convocará candidatos que se declararam com deficiência para fazerem a avaliação biopsicossocial. Os procedimentos de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros também serão definidos pelo documento de 6 de setembro.



O concurso oferece 30 vagas para juiz de direito substituto da Justiça do DF. Desse total, 23 são vagas para ampla concorrência, uma reservada para as pessoas com deficiência e seis destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Os aprovados na seleção serão contemplados com o salário inicial de R$ 32.004,65.



