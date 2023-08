IBGE reabre inscrições para seleção com 7.548 vagas temporárias

567

Embora o cronograma tenha sido retificado, a data da aplicação da prova segue marcada para 17 de setembro. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será composto de 60 questões do tipo múltipla escolha

São 7.548 vagas temporárias em todo o país, sendo 6.742 para agente de pesquisas e mapeamento e 806 supervisor de coleta e qualidade.

A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a três anos. Os salários ofertados são de R$ 1.387,50 para agente e R$ 3.100 para supervisor. O contratado fará jus ainda a auxílio alimentação de R$ 658, conforme assegura o edital. A jornada de trabalho semanal será de 40 horas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quinta-feira (10/7), no Diário Oficial da União , aviso de retificação que reabre as inscrições, somente para candidatos com deficiência, dos processos seletivos simplificados para agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. "O cronograma desta retificação não terá validade para os candidatos que realizaram a inscrição no período de 04/07 a 23/07/2023", informa o documento.Para se inscrever, candidatos devem ter ensino médio completo. Para o cargo de supervisor de coleta e qualidade é necessário também ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), definitiva ou provisória, de no mínimo categoria B, no prazo de validade. As incrições já podem serem feitas por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção. O período se encerra em 17 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 42,20.