Mais de 3,8 mil vagas: Pernambuco forma comissões para concursos da segurança

PMPE/Divulgação

O governo do estado de Pernambuco formou comissões organizadoras que ficarão responsáveis pela elaboração de novos concursos públicos destinados à área da segurança. As portarias foram publicadas no Diário Oficial do estado, nesta quarta-feira (9/8) , a partir da página 148.

Serão ofertadas 3.805 vagas, sendo 2.700 para a Polícia Militar (PMPE), 660 para o Corpo de Bombeiros (CBMPE) e 445 para a Polícia Civil (PCPE). Veja a distribuição:

Polícia Militar

2.400 vagas – Soldado

300 vagas – Oficial

Corpo de Bombeiros 600 vagas – Soldado

60 vagas – Oficial

Polícia Civil: