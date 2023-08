PM e CBM do Paraná ampliam número de vagas em concurso para cadete

567

Para se inscrever em ambas as corporações, é necessário nível médio completo e, no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições (foto: Freepik/Reprodução)

"O Cadete do 1º ano recebe um subsídio no valor de R$ 3.776,22, no 2º ano o valor é de R$ 4.181,38 e no 3º ano é de R$ 4.748,59. Ao concluir o 3º ano, o Cadete estará apto a ser declarado a Aspirante a Oficial com subsídio no valor de R$ 7.827,69. Após o período de estágio probatório, estará apto a ser promovido ao Posto de 2º Tenente, com subsídio a partir de R$ 10.327,39", assegura o edital de abertura.



O presidente dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná para cadete, tenente Dalton Perovano, tornou púbico, nesta terça-feira (8/8), o edital nº 61 em que amplia o número de vagas ofertadas no certame. Agora, serão 73 vagas para a PMPR, ou seja, um aumento de 23 vagas. Já o número de vagas para o CBM vai de 10 para 15 vagas.Para se inscrever em ambas as corporações, é necessário nível médio completo e, no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições. Interessados podem se inscrever até 23 de agosto pelas páginas oficiais dos certames:Compõem o certame as seguintes etapas: prova de conhecimentos gerais; prova de compreensão e produção de textos; provas de habilidades específicas: investigação social, avaliação psicológica, exame de capacidade física e exame de sanidade física, além do curso de formação.