Assembleia Legislativa de Goiás abrirá novo concurso em 2024

(foto: Alego/Reprodução)



A Assembleia Legislativa de Goiás ( Alego ) realizará um novo concurso público em 2024. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, B runo Peixoto, por meio das redes sociais , em publicação feita na última quarta-feira (2/8).

Peixoto afirma que os estudos para a realização do concurso e a criação da comissão organizadora já estão em andamento. Após o término do processo, serão anunciados os cargos, quantitativo de vagas e banca examinadora.





O presidente da Alego também afirmou que irá solicitar a análise técnica para extinguir cargos comissionados, abrindo espaço para a entrada de novos concursados.





"Garantir o bom funcionamento da nossa Casa de Leis com excelência e de forma eficiente e otimizada é uma das nossas principais prioridades e, sem dúvidas, a ampliação do número de profissionais efetivos é fundamental para isso. Vamos em frente, com muita responsabilidade, zelo e respeito com todo o povo goiano!", diz um trecho da legenda da postagem.