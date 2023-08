Ministério da Justiça forma comissão do próximo concurso da pasta

567

O Ministério da Justiça formou a comissão organizadora do concurso público que ofertará 100 vagas para analista técnico-administrativo. A Portaria foi publicada no DOU desta segunda-feira (7/8) (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (7/8) a Portaria que institui comissão organizadora do novo concurso do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O certame deverá ofertar 100 vagas para analista técnico-administrativo, autorizadas e m julho deste ano pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos."Comissão Especial será coordenada pelo primeiro representante titular da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração, que será substituído em suas ausências e impedimentos por representante da Secretaria-Executiva", assegura a Portaria.Com a comissão formada, agora, a expectativa fica pela definição de banca para que então o edital de abertura seja publicado. De acordo com o aval do certame, o prazo para a publicação do edital de abertura será de até seis meses, contado a partir da publicação da portaria. Já o prazo de antecedência mínima entre a publicação do documento e a realização da primeira prova do concurso será de dois meses.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins