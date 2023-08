Concurso ANTT: comissão formada para 50 vagas; confira!

567

(foto: ANTT/Divulgação)



O grupo é formado por cinco servidores: Daniel Oliveira Silva, Dalton da Silva Neiva, Cláudia Fátima da Fonseca Alves, Cristina Falk Antônio e Iana Holanda Risuenho.



Está formada a comissão organizadora do próximo concurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) , na edição desta quarta-feira (2/8).O grupo é formado por cinco servidores: Daniel Oliveira Silva, Dalton da Silva Neiva, Cláudia Fátima da Fonseca Alves, Cristina Falk Antônio e Iana Holanda Risuenho.

Estão previstas 50 oportunidades, destinadas ao cargo de especialista em regulação de serviços de transportes terrestres. A carreira exige nível superior dos candidatos.





O último concurso da ANTT foi realizado em 2013. Organizado pelo antigo Cespe (atual Cebraspe), o certame ofertou 135 chances de níveis médio e superior.





A seleção foi composta por uma única etapa para os cargos de nível médio e duas etapas para as carreiras de nível superior.





As fases consistiam em provas objetivas e discursivas, aplicadas no turno da manhã, em Brasília. A duração do exame foi de 4 horas e 30 minutos.