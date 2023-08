TCDF abre concurso com 23 vagas e iniciais de até R$ 20 mil

567

(foto: TCDF/Divulgação) O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou um novo edital de concurso público nesta quarta-feira (2/8). O documento foi divulgado por meio do Diário Oficial do DF (DODF) . Organizado pelo Cebraspe , o certame oferta 23 vagas de preenchimento imediato para as seguintes carreiras:

Auditor de controle externo: área auditoria (10 vagas);

Auditor de controle externo - área especializada: tecnologia da informação - orientação sistemas de TI (3 vagas);

Analista administrativo de controle externo (10 vagas).

Do quantitativo de vagas, existe a reserva destinada a candidatos negros e pessoas com deficiência.





As inscrições serão abertas no dia 20 de setembro e poderão ser feitas até o dia 10 de outubro, por meio do site da banca examinadora. A taxa de inscrição é de R$ 120, para analista, e R$ 158, para auditor.

Etapas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. O exame será composto por 150 questões, que deverão ser respondidas com "certo" e "errado". A distribuição das questões acontecerá da seguinte maneira:





Conhecimentos básicos: 35 questões;

Conhecimentos específicos I: 45 questões; e

Conhecimentos específicos II: 70 questões.





A prova discursiva valerá 50 pontos para a carreira de analista administrativo de controle externo e 60 pontos para os demais cargos.

Requisitos e remuneração

Analista administrativo de controle externo:





Requisitos - Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





Remuneração - R$ 11.833,14.





Atribuições - Executar atividades técnico-administrativas, de nível superior, voltadas à gestão administrativa e ao funcionamento dos serviços auxiliares do TCDF.





Auditor de controle externo - área especializada: tecnologia da informação - orientação sistemas de TI:





Requisitos - Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.





Remuneração - R$ 20.174,76.





Atribuições - Executar atividades relacionadas com a implementação de soluções de Tecnologia da Informação, bem como o provimento e a manutenção do funcionamento dessa estrutura tecnológica, composta por sistemas, serviços, equipamentos e programas de informática necessários ao funcionamento do Tribunal.





Auditor de controle externo: área auditoria:





Requisitos - Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.





Remuneração - R$ 20.174,76.





Atribuições - Executar atividades relacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública do Distrito Federal, bem como examinar a legalidade dos atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão.