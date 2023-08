Petrobras irá convocar mais de 2 mil candidatos e abrir novo processo seletivo

567

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



Atenção, concurseiros! A Petrobras anunciou que irá convocar 2.170 candidatos aprovados em concursos, que estavam no cadastro reserva. Além disso, será aberto um novo processo seletivo de nível técnico, com 458 vagas, ainda neste ano.

"Estamos admitindo 100% desses dois cadastros de reserva. Muito em breve, mais de 2 mil pessoas irão realizar o sonho de ser Petrobras. É sempre bom poder contar com novos talentos que chegam motivados e com novas visões para o negócio e processos de trabalho. É com esse mesmo entusiasmo que esperamos os novos empregados para nos ajudar a construir a Petrobras do futuro", disse o presidente da companhia, Jean Paul Prates, por meio de nota.





Do quantitativo do novo edital que será aberto, 20% de vagas serão destinadas aos candidatos negros e outros 20% serão para candidatos com deficiência, número acima do que determina a legislação.





"A diversidade ganha cada vez mais espaço na nossa empresa e as cotas do novo concurso que abriremos é prova disso. É um valor com o qual nos comprometemos porque enxergamos que vivências plurais são motores para consolidarmos a Petrobras como um ambiente inclusivo e que abraça as diferenças como uma oportunidade de crescimento", declarou a diretora de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti.





Cerca de 1.350 candidatos aprovados no concurso de nível superior, realizado em 2021, serão convocados para agregar no quadro de pessoal da companhia, abrangendo as principais ênfases de engenharia, além de analistas de sistemas e cientistas de dados, administradores, economistas, geólogos e geofísicos. As outras 820 nomeações serão do concurso de nível técnico realizado neste ano.

*Com informações da Agência Estado