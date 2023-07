TRF da 4ª Região divulga aprovados na 2ª prova escrita para juízes

567

(foto: CNJ/Reprodução)



O Tribunal Regional Federal da 4ª Região divulgou os nomes dos candidatos aprovados na segunda prova escrita, após o julgamento dos recursos, do concurso destinado ao cargo de juiz.





A publicação, que consta no Diário Oficial da União (DOU) , na edição desta quinta-feira (27/7), mostra a relação de aprovados seguindo o formato: número de inscrição, nome da candidata ou do candidato, nota na prova de sentença cível e a nota na prova de sentença criminal.

Segundo o documento, no período de 28 de julho a 18 de agosto os candidatos relacionados ficam habilitados a requerer a inscrição definitiva, a complementar sua documentação e a apresentar a comprovação de títulos.





A inscrição definitiva será requerida ao presidente do Conselho de Administração do Tribunal, mediante preenchimento de formulário próprio, disponibilizado no site do órgão. A documentação exigida deverá ser entregue pessoalmente ou por procurador, na Secretaria da Comissão de Concurso ou enviada por SEDEX até a data de 18 de agosto.









Ao todo, o concurso oferta 20 vagas . Desse quantitativo, 15 contemplam a ampla concorrência, quatro são para autodeclaradas negras (os), pretas (os) ou pardas (os) e uma é reservada para pessoas com deficiência. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 32.004,65.

O TRT da 4ª Região compreende a jurisdição das Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.