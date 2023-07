Autorizados novos concursos para Anatel, Ipea e Ministério do Planejamento

567

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Novos concursos públicos foram autorizados, nesta quarta-feira (26/7). A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, publicou novos decretos no Diário Oficial da União (DOU) autorizando as vagas.

Os órgãos contemplados são: Ministério do Planejamento e Orçamento, com 100 vagas; Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com 50 vagas; e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com 80 vagas.





Confira os cargos:

MPO: analista de planejamento e orçamento (100 vagas);

ANATEL: especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (50 vagas); e

IPEA: técnico de planejamento e pesquisa (80 vagas).

Segundo o documento, a responsabilidade pela realização do concurso público será do órgão ou da entidade de que trata a portaria, a quem caberá:





I - editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários à realização do concurso público, de acordo com as disposições do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019;





II - observar as leis e os regulamentos que tratem sobre políticas de reserva de vagas em concursos públicos e assegurar que as ações e procedimentos previstos no concurso público estejam alinhados ao alcance da efetividade de tais políticas; e





III - zelar pela conformidade legal dos procedimentos relacionados ao planejamento e à execução do concurso público.