Concurso autorizado é emergencial, vamos buscar vagas e fim de assimetria, diz diretor do BC

(foto: Reprodução/Agência Brasil) O diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central (BC), Mauricio Moura, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o concurso autorizado para o órgão foi emergencial e não é suficiente para repor a perda dos servidores desde o último concurso, em 2013. Segundo Moura, na semana passada, o governo autorizou 100 novas vagas para o BC, mas a autarquia perdeu 800 pessoas desde o último concurso.





"Não é uma solução de longo prazo. Vamos continuar dialogando com o Ministério da Gestão, que tem uma mesa setorial com o BC, para avançar em solução de médio prazo", disse, na live semanal do BC, que, hoje, tem o tema "O BC na proteção ao cidadão".





Moura ainda disse que a realização do concurso não resolve a questão da reestruturação de carreira dos funcionários do BC e o fim da assimetria com carreiras concorrentes da administração federal. A mobilização dos servidores do BC ganhou novo fôlego este ano após a regulamentação do bônus de eficiência da Receita Federal. "Acabar com as assimetrias continua tendo máxima prioridade para nós e caminha em paralelo com a questão do concurso", afirmou o diretor do BC.





Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a ministra de Gestão, Esther Dweck, disse, porém, que, "no caso do BC, não tem questão de reestruturação, sinceramente". Segundo ela, a categoria de servidores do BC já está muito próxima de outras carreiras bem estruturadas, em contraposição aos funcionários da Funai e da Agência Nacional de Mineração, por exemplo.