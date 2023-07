Ibama: Esther Dweck anuncia aval de 257 nomeações de aprovados

567

(foto: IBAMA/DIVULGAÇÃO)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu o aval para 257 vagas de nomeação de aprovados em concusos anteriores. A autorização foi anunciada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta terça-feira (18/7).

Na ocasião, Esther também autorizou a nomeações para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e para Agência Nacional de Mineração (ANM). Juntas somam mais 289 vagas.



A ministra também anunciou novas vagas para outros órgãos, totalizando 2.480, além das que já haviam sido informadas. Este é o segundo pacote de autorizações deste ano.

Vale lembrar que, no último domingo (11/7), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, garantiu a publicação de um novo certame para o Ibama em breve. De acordo com a ministra, o presidente Lula, na ligação que fez a ela durante a coletiva em que anunciou a abertura de 4.436 vagas para concursos, reclamou que o Ibama não tinha sido incluído no primeiro pacote de concursos federais autorizados em 2023.





Último concurso do Ibama

O edital do último concurso do Ibama foi publicado no fim de 2021. Na época, foram ofertadas 568 vagas imediatas, sendo 432 para o cargo de técnico ambiental, 96 para analista ambiental e 40 para analista administrativo. As oportunidades foram distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.





Os aprovados para a carreira de técnico receberam a remuneração inicial de R$ 4.063,34. Já os analistas ambientais e administrativos, carreiras que exigem nível superior completo, receberam iniciais de R$ 8.547,64. As vagas de ambas as carreiras foram destinadas somente para o DF.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado