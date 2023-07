ICMBio recebe aval para nomear 160 aprovados em concurso

567

(foto: ICMBio/Divulgação)

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou a autorização de 160 vagas para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Plano de segurança para a Amazônia prevê a contratação de 1.600 analistas ambientais

O anúncio foi feito nesta terça-feira (18/7) durante coletiva de imprensa. Ao todo, 3.026 vagas para novos concursos públicos e provimentos de cargos, sendo 2.480 vagas para novas seleções e 546 nomeações em concursos já realizados. A ministra estima que o impacto fiscal será de R$ 546 milhões.



Além do ICMBio, também estão autorizados a nomear aprovados em concursos anteriores dos institutos: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Último concurso

O último concurso para o ICMBio foi realizado em 2022. Foram 171 vagas para cargos de nível superior e médio, técnico e analista ambiental, respectivamente. A remuneração foi de R$ 3.605,34 para técnicos e R$ 8.089,64 para analistas. O Cebraspe foi a empresa responsável pela organização da seleção. Saiba mais!

Novo concurso anunciado

Em abril deste ano, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, assegurou que o governo federal realizará novos concursos para o Ibama e ICMBio. Na ocasião, ela também informou que convocará 200 fiscais ambientais que já foram aprovados em concursos e ainda não foram chamados.

Marina também enfatizou o deficit de fiscais oriundo na gestão Bolsonaro. Segundo ela, quando deixou o comando da pasta, há 15 anos, havia 1.700 fiscais ambientais. Contudo, a gestão passada reduziu o número total para aproximadamente 700 fiscais.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco