PCDF publica normas do CFP do concurso para agentes; confira

(foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Senado)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tornou pública as normas do curso de formação profissional (CFP) referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de agente de polícia. O documento está disponível no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (3/7) e na página oficial do certame.

De acordo com o edital, as aulas do CPF ocorrerão nas dependências da Escola Superior da PC do Riacho Fundo e de Taguatinga (Centro





Os aprovados devem apresentar um atestado médico que contenha data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, emitido, no máximo, nos seis meses anteriores à data de início da realização do curso. O atestado deverá constar, expressamente, que o(a) candidato(a) está apto(a) a realizar atividades físicas e deve ser entregue até 7 de julho na Secretaria Acadêmica ou à Coordenação do CFP, localizada na Escola Superior de PC no Riacho Fundo II.



Os alunos matriculados no curso deverão comparecer aos locais designados para a realização das aulas e provas de Técnicas de Imobilização Policial e Defesa Pessoal Policial (TIP/DPP), conforme cronograma da turma, desde o primeiro dia de aula, trajando o uniforme previsto para respectiva carreira e portando: lanterna tática operacional com fiel, de cor preta, com tamanho entre 10cm e 15cm, cujo acionamento deverá ser realizado por meio de botão traseiro e com, no mínimo, 200 lúmens; respectivas pilhas ou bateria para o funcionamento da mencionada lanterna;

porta-lanterna modular, de cor preta;

cinto tático operacional "BDU" (Battle Dress Uniform), na cor preta e porta-algemas modular, de cor preta; par de chinelos e garrafa d’água. Das provas



Cada técnica da prova conterá somente dois quesitos técnicos e será atribuída nota zero ou 5 pontos para cada um, portanto, cada técnica valerá zero, cinco ou dez pontos.



A candidata grávida poderá solicitar à Secretaria Acadêmica do curso, antes do início ou durante as aulas de TIP/DPP, a não participação da instrução na qualidade de "candidato recebedor". Entretanto, não será isenta da necessidade de frequentar as aulas e se submeter à avaliação prática, na condição de "candidato em avaliação". Ao final do CFP, os alunos realizarão uma prova prática das disciplinas de Técnicas de Imobilização Policial e Defesa Pessoal Policial – TIP/DPP, de caráter eliminatório. "Haverá três provas contendo, cada uma, 10 técnicas enumeradas. O "candidato em avaliação" sorteará uma das três provas e executará em seu(sua) parceiro(a) de treinamento ("candidato recebedor") da mesma turma, as 10 técnicas das disciplinas de TIP/DPP", explica o edital.





*Estagiária sob supervisão de Thays Martins