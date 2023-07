Concurso público para soldado da PMDF com 2,1 mil vagas é suspenso

567

(foto: PMDF/Reprodução)



O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu a etapa do curso de formação de praças do concurso público da Polícia Militar do DF para a carreira de soldado. Segundo o documento, divulgado no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda (3/7), a medida aconteceu "em razão de esclarecimentos solicitados pela Polícia Militar do Distrito Federal ao Tribunal de Contas do Distrito Federal".

Segundo a publicação, em data oportuna, a PMDF publicará um novo cronograma dispondo dos novos prazos para a realização das demais etapas do certame. Organizado pelo Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos (Instituto AOCP), o certame oferta 2.100 vagas, sendo 700 vagas imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são divididas para homens e mulheres conforme a seguir:

Soldado QPPMC - Masculino: 1.890 vagas (630 imediatas e 1.260 cadastro reserva)

Soldado QPPMC - Feminino: 210 vagas (70 imediatas e 140 cadastro reserva)

Sobre o CFP

São requisitos para admissão ao CFP: ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF e máxima de 30 anos de idade (não ter completado 31 anos até a data da inscrição no concurso); ter a altura mínima de 1,65m para os candidatos do sexo masculino, e 1,60m para as candidatas do sexo feminino (descalço e descoberto).





Durante o curso de formação de praças, o valor da remuneração é de R$ 5.336,96 acrescido de R$ 850, referente ao auxílio-alimentação. Depois do CFP o ganho mensal será alterado para R$ 6.081,28. "O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral ao serviço policial militar, podendo o policial militar ser convocado, em qualquer dia e horário".