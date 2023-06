CBM-DF publica novas atualizações do concurso para bombeiros

567

(foto: Agência Brasília/Reprodução) O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) publicou, no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (19/6), uma lista de nove candidatos convocados para incorporação na condição de soldado de 2ª classe.

A relação foi publicada na ordem de inscrição, nome do candidato, nota final no concurso e classificação. Os nomes estão disponíveis no DODF.





De acordo com a publicação, a partir da data de ingresso no Corpo de Bombeiros, o aluno estará sujeito penal e administrativamente à legislação aplicável aos bombeiros. A matrícula no respectivo curso será efetivada mediante ato do diretor de ensino do CBMDF.





Os candidatos convocados deverão se apresentar às 13h do dia 19 de junho, nas dependências da Seção de Seleção e Ingresso localizada na Academia de Bombeiro Militar "Cel Osmar Alves Pinheiro", situada em Brasília, para início das atividades referentes ao CFP, usando os seguintes trajes:





Feminino: saia social cor preta na altura do joelho corte simples e sem detalhes, camisa social manga longa branca com tecido liso, top preto, meia calça cor da pele, sapato social preto fosco sem detalhes e cabelo preso com coque.





Masculino: calça social cor preta corte reto e sem detalhes, cinto preto, camisa social manga longa branca com tecido liso e sem detalhes e sapato social preto sem detalhes com ponta arredondada, meia social preta, cadarço preto (estilo militar).





O Corpo de Bombeiros também tornou pública a relação de candidatas não habilitadas na trigésima sexta chamada, após a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no CBM e matrícula no curso de formação de oficiais bombeiros militares (CFOBM).

Convocação de candidatas habilitadas

Foi publicada a convocação em trigésima sétima chamada de candidatas do concurso para oficiais bombeiros militares combatentes. A corporação convoca para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso na corporação.





As candidatas deverão comparecer das 13h às 14h do dia 22 de junho, na Seção de Seleção e Ingresso localizada no Bloco “A” da Academia de Bombeiros Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, situada em Brasília, para admissão e matrícula no curso de formação de oficiais bombeiros militares (CFOBM).





É proibida a apresentação na data e horário descritos utilizando shorts e suas variações, minissaia, camiseta sem manga, bermuda, blusa curta ou decotada, chinelos e sandálias similares, roupa transparente, trajes de ginástica ou quaisquer trajes sumários.