Petrobras: Cebraspe adia publicação de resultados do processo seletivo

(foto: Fernando Frazão-Agência Brasil)

A publicação do resultado provisório na avaliação da equipe multiprofissional e no procedimento de heteroidentificação complementar a autodeclaração de candidatos(as) negros(as) do processo seletivo para a Petrobrás foi remarcada para terça-feira (20/6).A inforrmação foi repassada, por meio de um comunicado , pela banca orgnanizadora da seleção, o Cebraspe, na última quarta-feira (14/6), data prevista para a publicação. De acordo com a banca, os resultados serão divulgados no Diário Oficial da União e na página oficial da seleção.

Ambos os resultados serão divulgados no Diário Oficial da União e na página oficial da seleção.



São ofertadas 1.492 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva. As vagas para são para cargos que exigem ensino médio e técnico.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes