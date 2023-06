TJM-SP lança edital de concurso com 11 vagas de níveis médio e superior

567

(foto: CNJ/Reprodução) O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJM-SP) publicou um novo edital de concurso público destinado ao provimento de 11 vagas de níveis médio e superior. Organizado pela Vunesp , o certame contempla as seguintes carreiras:

Escrevente técnico judiciário (nível médio);

Técnico em comunicação e processamento de dados (nível médio);

Analista de sistemas judiciário (nível superior);

Contador judiciário (nível superior).

As inscrições serão abertas no dia 26 de junho e estarão disponíveis até 25 de julho. Os interessados em participar do certame poderão se inscrever no site da banca organizadora, ao custo de R$ 67,90, para nível médio e R$ 98,80, para nível superior.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para serem aplicadas em 17 de setembro, na cidade de São Paulo. O exame será composto por questões de múltipla escolha, e cada uma terá cinco alternativas, com apenas uma correta.





A prova valerá, ao todo, 10 pontos. O candidato será aprovado se obtiver nota igual ou superior a cinco pontos e não zerar nenhuma das matérias da prova. O conteúdo do exame está disponível no edital.

Remuneração

Confira os salários ofertados no concurso do TJM-SP:





Escrevente técnico judiciário: R$ 5.480,54;

Técnico em comunicação e processamento de dados: R$ 6.523,88;

Analista de sistemas judiciário: R$ 7.355,21; e

Contador judiciário: R$ 8.035,86.





Além dos valores, os aprovados e nomeados receberão auxílio alimentação, de R$ 1.320,00, assistência pré-escolar, de R$ 1.370,40 e auxílio transporte de R$ 336,60.

Atribuições do cargo

Escrevente técnico judiciário: Executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça Militar, dar andamento em processos judiciais e administrativos, atender ao público interno e externo, elaborar e conferir documentos, controlar a guarda do material de expediente, atualizar-se quanto a legislação pertinente a área de atuação e normas internas.





Técnico em comunicação e processamento de dados: Atuar em atividades relacionadas ao atendimento e orientação aos usuários de redes, assim como desenvolver, configurar, implantar e manter projetos em sistemas de rede local e remota.





Analista de sistemas judiciário: Planejar, organizar e executar tarefas que envolvam a função de desenvolvimento de sistemas, quanto à elaboração, modificação, teste e documentação de programas e de sistemas de informação.





Contador judiciário: Planejar, elaborar, controlar e acompanhar todos os procedimentos financeiros, contábeis e de auditoria nos documentos, seguindo as normas determinadas pelos seus superiores, bem como manter atualizada a legislação.