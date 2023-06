TJMG anula questões do concurso para oficiais e analista; confira

567

Questão 24 da prova para os cargos de oficial judiciário (ambas as especialidades);

Questão 23 da prova para o cargo de analista judiciário (todas as especialidades, exceto a especialidade analista judiciário); e

Questão 45 da prova para o cargo de analista judiciário (psicólogo)

Nos termos do disposto no edital de abertura, as questões anuladas serão contadas como acerto para todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nessa questão.





O documento também informa que a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF) está apurando a nova relação definitiva dos candidatos classificados na prova objetiva de múltipla escolha de todos os cargos e especialidades. A lista será publicada, assim que estiver pronta, no Diário do Judiciário eletrônico (DJe) e disponibilizada no site da banca organizadora do concurso, o Insituto IBFC.

Ao todo, a seleção oferece 284 vagas para oficiais e analistas judiciários, que exigem ensino médio e superior, respectivamente. As provas objetivas foram aplicadas em dezembro de 2022, um exame de 60 questões de múltipla escolha.





Para os cargos que exigem ensino médio, os ganhos serão de R$3.264,98 (oficial judiciário). Já para os candidatos com ensino superior, que contempla a carreira de analista, a remuneração inicial será de R$5.113,09. Além disso, os nomeados farão jus a benefícios e gratificações.



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) anulou três questões da prova objetiva do concurso do órgão . A informação foi publicada no página oficial do certame e na edição de segunda-feira (12/6) do Diário de Justiça do estado. De acordo com o documento foram anuladas: