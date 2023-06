Concurso PMDF para capelão: cronograma retificado prorroga inscrições

567

(foto: PMDF/Divulgação)

Uma retificação no edital do concurso público para capelão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nesta segunda-feira (12/6). As mudanças foram no cronograma da seleção e, principalmente, no período de inscrição, que teve o encerramento prorrogado para 12 de julho.

Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O valor da taxa de inscrição é de R$135,00. O certame oferece uma vaga imediata para o cargo de capelão e outra para formação de cadastro reserva.



Para se inscrever, o candidato deve ter graduação em teologia e atuação como padre na igreja católica apostólica romana de mínimo dois anos, além de ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF e no máximo de 35 até de idade até a data da inscrição no concurso público.

Para o cargo a remuneração durante o Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) será de R$ 9.623,97, sem auxílio alimentação e moradia. Após o Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) e promoção ao posto de Segundo-Tenente QOPMC, a remuneração será alterada para R$ 11.435,59, mais benefício.

Outras mudanças no cronograma

A aplicação da prova objetiva e de redação foi remarcada para 27 de agosto. O exame objetivo será composto por 80 questões de múltipla escolha distribuídas por áreas de conhecimento. Já na redação, o candidato fará um texto de, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 30.



Além destas etapas, o certame também é composto por teste de aptidão física; avaliação médica e odontológica; avaliação psicológica; avaliação de títulos; sindicância da vida pregressa; e investigação social.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza