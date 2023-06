Prefeitura do RJ retira prova de títulos do concurso para fiscal

567

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

A Subsecretária de Gente e Gestão Compartilhada da secretaria municipal de Fazenda e Planejamento da cidade do Rio de Janeiro publicou, nesta segunda-feira (12/6), a retificação do edital de abertura do c oncurso público da Prefeitura do Rio, para provimento de 200 vagas para o cargo e fiscal de rend a. A mudança no edital foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura — c onfira aqui a retificação!

Segundo o documento, a prova de títulos do certame foi retirada. Agora, a seleção será composta por apenas a prova objetiva composta por questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação do exame está marcada para 03 de setembro de 2023.



Do total de vagas, 50 são imediatas e 150 para formação de cadastro reserva. O salário inicial chega a R$ 26.068,43. Os candidatos devem ter concluído curso de nível superior em qualquer área de formação em uma instituição reconhecida pelo MEC.



O período de inscrição estará aberto até 5 de julho e os interesados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrição é de R$ 260.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza